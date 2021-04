Advertising

UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: Volata tra azzurre: #Martina Fidanza, vaccinata, batte la stella #Paternoster - Gazzetta_it : Volata tra azzurre: #Martina Fidanza, vaccinata, batte la stella #Paternoster - Niccolo_Trigari : 2 triple hanno indirizzato la volata tra Treviso e Sassari: attenzione a cosa fa Mekowulu per renderle possibili (i… - sylvano65 : @OnlyMilan18 @Redblack100x100 Siamo il paese dove il più importante giornale sportivo, poche settimane fa, metteva… - STEFANODANGELI3 : #eurosportciclismo ma secondo voi, visto l'accordo tra i tre, è possibile un accordo tra le ammiraglie per lasciare… -

Ultime Notizie dalla rete : Volata tra

La Gazzetta dello Sport

una delle tre azzurre che, a oggi, sono state già vaccinate: Martina Fidanza, bergamasca di 21 anni, azzurra della pista con quattro ori agli Europei U23 nel 2020, una dei migliori talenti di questa ...... la Segafredo non ha ancora rinunciato all'obiettivo primo posto: unaBrindisi e Milano si fermerà stasera e Sasha Djordjevic spera sia l'Olimpia, per poi giocarsi lafinale e provare a ...A Civitanova Marche, sprint tra due punti fermi della Nazionale del c.t. Salvoldi: la bergamasca, 21 anni, figlia dell’ex pro’ Giovanni che la dirige in ammiraglia, supera la trentina. Con Barbieri e ...A imporsi allo sprint è stato l’olandese Arvid De Klejin (Rally Cycling), capace di avere la meglio sul norvegese Kristoffer Halvorsen (Uno-X), tra i favoriti della vigilia ... che ha preceduto i tre ...