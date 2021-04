Vogliono lavorare nella sanità ma senza vaccino: sit in per la “libertà di scelta”. I motivi? “Scienza ricattatrice”, “è battaglia tra menzogna e Dio” (Di domenica 11 aprile 2021) “Ci sono state nascoste tante cose”, “Non siamo cavie”, perché questa è la “battaglia tra il principe delle tenebre, cioè la menzogna, e Dio”. Quindi la rivendicazione principale: ciascun lavoratore deve “valutare da sé il proprio stato di salute”. E’ la richiesta che si leva da piazza del Popolo, dove oggi a Roma sono scesi circa 400 tra infermieri e operatori sanitari. Una protesta organizzata dal comitato “Di Sana e Robusta Costituzione“, che nei suoi comunicati parla di “esperimento sociale” dove tutti sarebbero “al servizio della dittatura delle multinazionali per portare avanti, tramite l’accettazione incondizionata di un trattamento sperimentale, l’instaurazione di una nuova società disumanizzata”. Insieme ai lavoratori della sanità anche comuni cittadini. E più di qualche mascherina abbassata o perfino totalmente rimossa. Da ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 11 aprile 2021) “Ci sono state nascoste tante cose”, “Non siamo cavie”, perché questa è la “tra il principe delle tenebre, cioè la, e Dio”. Quindi la rivendicazione principale: ciascun lavoratore deve “valutare da sé il proprio stato di salute”. E’ la richiesta che si leva da piazza del Popolo, dove oggi a Roma sono scesi circa 400 tra infermieri e operatori sanitari. Una protesta organizzata dal comitato “Di Sana e Robusta Costituzione“, che nei suoi comunicati parla di “esperimento sociale” dove tutti sarebbero “al servizio della dittatura delle multinazionali per portare avanti, tramite l’accettazione incondizionata di un trattamento sperimentale, l’instaurazione di una nuova società disumanizzata”. Insieme ai lavoratori dellaanche comuni cittadini. E più di qualche mascherina abbassata o perfino totalmente rimossa. Da ...

Advertising

ilfattovideo : Vogliono lavorare nella sanità ma senza vaccino: sit in per la “libertà di scelta”. I motivi? “Scienza ricattatrice… - MircoCadamuro : RT @DavidPuente: 6/ Se è quello il modo in cui vogliono lavorare in sicurezza, per loro e per i clienti, rischiano di scatenare nuovi focol… - DavidPuente : 6/ Se è quello il modo in cui vogliono lavorare in sicurezza, per loro e per i clienti, rischiano di scatenare nuov… - Fiore06257296 : @laBellabrigata @Vince7914 @markorusso69 Tipo negri e comunisti Vogliono i soldi dei padroni e di chi si fa il culo… - stefatien : @LegaSalvini @SoniaLaVera Ma non arrivano sono impegnate con gli italiani che vogliono lavorare -