Vittoria esterna della Jomi contro il Cellini Padova, blindato il primo posto (Di domenica 11 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiPadova – Vittoria esterna della Jomi Salerno. Capitan Napoletano e compagne superano la Pallamano Cellini Padova con il risultato finale di 33 – 28 nel match valevole quale dodicesima giornata di ritorno della serie A Beretta femminile. Il sette allenato da Laura Avram ha affrontato il match nel migliore dei modi e con la determinazione di chiudere al più presto il discorso relativo al primo posto. La Jomi Salerno ha portato a casa due punti preziosi dal Pala Farfalle rendendo così pressoché certo il piazzamento d’accesso ai play off. Nel corso del match coach Laura Avram ha concesso spazio e minutaggio a tutte le effettive. Spazio ancora una volta anche per Valentina Landri ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 11 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno. Capitan Napoletano e compagne superano la Pallamanocon il risultato finale di 33 – 28 nel match valevole quale dodicesima giornata di ritornoserie A Beretta femminile. Il sette allenato da Laura Avram ha affrontato il match nel migliore dei modi e con la determinazione di chiudere al più presto il discorso relativo al. LaSalerno ha portato a casa due punti preziosi dal Pala Farfalle rendendo così pressoché certo il piazzamento d’accesso ai play off. Nel corso del match coach Laura Avram ha concesso spazio e minutaggio a tutte le effettive. Spazio ancora una volta anche per Valentina Landri ...

