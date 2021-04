Virginia Raggi, che gaffe: nel video su Facebook al posto del Colosseo c'è l'Arena di Nimes. Nobili (Italia viva): 'C'è da piangere' (Di domenica 11 aprile 2021) L'Arena di Nimes al posto del Colosseo, che gaffe per la sindaca di Roma Virginia Raggi. Nell'annunciare la Ryder Cup la prima cittadina della Capitale ha scambiato proprio il simbolo più celebre ... Leggi su leggo (Di domenica 11 aprile 2021) L'dialdel, cheper la sindaca di Roma. Nell'annunciare la Ryder Cup la prima cittadina della Capitale ha scambiato proprio il simbolo più celebre ...

