VIDEO Juventus-Genoa 3-1, Highlights, gol e sintesi: Kulusevski, Morata e McKennie a segno (Di domenica 11 aprile 2021) La Juventus ha sconfitto il Genoa per 3-1 nel match valido per la 30ma giornata della Serie A 2021 di calcio. I Campioni d'Italia si sono imposti all'Allianz Stadium di Torino e restano così al terzo posto, distaccati di un punto dal Milan e di dodici lunghezze dalla capolista Interr. I bianconeir sono passati in vantaggio al 4? con la rete di Kulusevski su invito di Cuadrado. Al 22? è arrivato il raddoppio di Morata, poi Scamacca ha accorciato le distanze al 49? con un colpo di testa, McKennie ha ristabilito le distanze al 70?. Di seguito il VIDEO con i gol, gli Highlights e la sintesi di Juventus-Genoa 3-1.

