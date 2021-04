Viabilità Roma Regione Lazio del 11-04-2021 ore 19 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 11 aprile 2021)11 APRILEORE 19:20 FEDERICO DI LERNIA BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. TRAFFICO REGOLARE, AL MOMENTO, SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLAPASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO, SULLA LINEA C DELLA METROPOLITANA PER LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA TRATTA COLOSSEO-SAN GIOVANNI OGGI 11 APRILE IL SERVIZIO E’ INTERROTTO SULL’INTERA LINEA; ATTIVI BUS NAVETTA SOSTITUTIVI MC TRA SAN GIOVANNI E PANTANO, ED MC3 TRA SAN GIOVANNI E CENTOCELLE; INFINE, PER GLI EVENTI NELLE CAPITALE RICORDIAMO CHE È CHIUSA LA COLOMBO TRA VIALE EUROPA E VIA DELLE TRE FONTANE SINO ALL’ALBA DEL 12 APRILE PER IL GRAN PRIX DI FORMULA E SUL CIRCUITO DELL’EUR LE MODIFICHE ALLAE AL TRASPORTO PUBBLICO, COMPRESE LE LINEE “S” DI ...