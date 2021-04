Vezzali | “Alle Olimpiadi gli atleti italiani andranno tutta vaccinati”

(Di domenica 11 aprile 2021) C’è grande attenzione sulla questione vaccini e soprattutto ancora grande carenza di dosi in Italia che rnta di molto la campagna vaccinale, proprio per questo ha fatto discutere la problematica relativa alla vaccinazione degli sportivi in vista degli impegni internazionali e tra questi quelli che prenderanno partedi Tokyo. Sul tema la sottosegretaria con delega allo Sport Valentinaha dichiarato durante gli Europei di canottaggio a Varese: “Appena Coni e Cip ci comunicheranno i nominativi della delegazione che parteciperà ai Giochi predisporremo il piano vaccini. Ai Giochi l’Italia andràvaccinata”. L'articolo ilNapolista.

