Verona | Paro ammette | “Dobbiamo migliorare nella finalizzazione”

(Di domenica 11 aprile 2021) Nonostante un'ottima prestazione, l'Hellascade in casa contro la Lazio. I veneti si arrendono al 92' di fronte alla prodezza di Milinkovic-Savic.LELE DIIl vice allenatore dei gialloblu Matteocommenta ai microfoni di Dazn la prova della sua squadra: "Ilè cresciuto tanto, giocare così contro una Lazio in questa condizione era difficile. Dovevamo essere migliori, ma già creare tante situazioni non era facile. Ilha fatto una grande partita, affrontare la Lazio era durissima. Un avversario forte, che concede poco e può sempre fare gol come è successo. Ci è mancata un po' di qualità nell'ultimo passaggio, abbiamo avuto occasioni soprattutto nel primo tempo. Purtroppo il gol è arrivato al 92' su una ...

Così in sintesi il vice di Ivan Juric (squalificato), Matteo Paro, al termine del match perso dal Verona contro la Lazio per 0-1. Prosegue l'allenatore in 2^ gialloblù: "Abbiamo preso gol nel finale, ..."