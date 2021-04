Verona-Lazio, le probabili formazioni del match (Di domenica 11 aprile 2021) La Lazio vola a Verona con una serie di assenze importanti. Dubbio in attacco per Simone Inzaghi, Juric conferma Lasagna Il Verona affronta la Lazio al Bentegodi nella 30esima giornata di Serie A. Gli scaligeri sono a caccia di punti per un finale di stagione sereno, i laziali, invece, cercano la vittoria per coltivare il sogno di raggiungere la prossima edizione di Champions League. Entrambe le formazioni arrivano da ottimi risultati: i biancocelesti dalla vittoria sullo Spezia e il Verona dal successo sul campo del Cagliari. QUI Verona Juric dovrà fare a meno di Lovato, assente per squalifica. L’allenatore degli scaglieri dovrebbe optare per il 3-4-2-1 con Silvestri tra i pali; Ceccherini, Magnani e uno tra Dawidowicz o Dimarco in difesa. In mediana spazio a ... Leggi su zon (Di domenica 11 aprile 2021) Lavola acon una serie di assenze importanti. Dubbio in attacco per Simone Inzaghi, Juric conferma Lasagna Ilaffronta laal Bentegodi nella 30esima giornata di Serie A. Gli scaligeri sono a caccia di punti per un finale di stagione sereno, i laziali, invece, cercano la vittoria per coltivare il sogno di raggiungere la prossima edizione di Champions League. Entrambe learrivano da ottimi risultati: i biancocelesti dalla vittoria sullo Spezia e ildal successo sul campo del Cagliari. QUIJuric dovrà fare a meno di Lovato, assente per squalifica. L’allenatore degli scaglieri dovrebbe optare per il 3-4-2-1 con Silvestri tra i pali; Ceccherini, Magnani e uno tra Dawidowicz o Dimarco in difesa. In mediana spazio a ...

