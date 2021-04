Verona - Lazio | le pagelle | Milinkovic 7 decisivo Lasagna 5 | 5 mai pericoloso

(Di domenica 11 aprile 2021) ...PASSA A G+ E LEGGI L'ARTICOLO Sei già abbonato? Accedi *puoi disdire quando vuoi Non perderti gli articoli Premium! Entra in G+ e potrai avere accesso illimitato agli approfondimenti de La Gazzetta ...

SuperSportTV : #SerieA - RESULTS: Verona 0-1 Lazio Juventus 3-1 Genoa Sampdoria 0-2 Napoli - SuperSportTV : #SerieA - HALFTIME: Verona 0-0 Lazio Juventus 2-0 Genoa Sampdoria 0-1 Napoli Stream the matches live:… - Gazzetta_it : #Milinkovic abbatte il #Verona al 92'. Il sogno Champions della #Lazio continua - _biancocelesti : #VeronaLazio | Post partita, Akpa Akpro: 'Vittoria meritata e dedicata ad Inzaghi': - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #VeronaLazio, le #pagelle #Milinkovic (7) decisivo. #Lasagna (5,5) mai pericoloso -

Ultime Notizie dalla rete : Verona Lazio

Problemi che, tuttavia, sono proseguiti anche con il calcio d'inizio dell'incontro tra, in programma alle ore 15:00. Giovanni Capuano , conduttore di Tutti Convocati su Radio24, in ...Sergej Milinkovic-Savic, decisivo col suo gol al 92' di Verona-Lazio, ha commentato la vittoria biancoceleste ai microfoni di Dazn al termine del match ...Dazn si è scusata con tutti i suoi abbonati dopo i disservizi che hanno impedito di seguire Inter-Cagliari e Verona-Lazio. "Siamo molto amareggiati per quanto accaduto oggi sulla nostra piattaforma.