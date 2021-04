Verona - Lazio 0 - 1 | Milinkovic tiene vivo il sogno Champions

Advertising

SuperSportTV : #SerieA - RESULTS: Verona 0-1 Lazio Juventus 3-1 Genoa Sampdoria 0-2 Napoli - SuperSportTV : #SerieA - HALFTIME: Verona 0-0 Lazio Juventus 2-0 Genoa Sampdoria 0-1 Napoli Stream the matches live:… - SkySport : VERONA-LAZIO 0-1 Risultato finale ? ? #MilinkovicSavic (90+2') ? ? - pasqualinipatri : Hellas Verona-Lazio, Milinkovic: “Radu? A forza di assist lo faccio giocare altri 5 anni. Vittoria dedicata al Mist… - ValerioCanuzzi : Nella 'Zona #Caicedo' questa volta è #Milinkovic che, di testa, regala tre punti alla #Lazio. Quarta vittoria conse… -

Ultime Notizie dalla rete : Verona Lazio

0 - 1: rivivi la diretta Serie A, risultati e classifica Primo tempo Nel primo tempo non escono fuori troppe occasioni. Laha giusto un paio di occasioni in cui si rende ...Come detto, il primo tempo, almeno nella prima parte, è filato via in maniera equilibrata con laa fare possesso e ilpronto a colpire negli spazi. I tentativi biancocelesti sono ...Al termine di Hellas Verona-Lazio, il vice-allenatore dei gialloblù Matteo Paro ha commentato in conferenza stampa la vittoria di misura conquistata dai biancocelesti al minuto 92: “Sapevamo di affron ...Buone prestazioni anche per Osimhen e Koulibaly (7). L’unico insufficiente è Politano (5,5). Verona – Lazio 0-1 I biancocelesti portano a casa tre punti pesantissimi per sperare ancora nella Champions ...