Verona-Lazio 0-1, gol decisivo di Milikovic-Savic: il serbo la sblocca di testa (VIDEO) (Di domenica 11 aprile 2021) La Lazio sblocca il punteggio al 92?. I biancocelesti passano in vantaggio nel match del Marc’Antonio Bentegodi contro l’Hellas Verona valevole per la trentesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021 grazie alla rete siglata al 92? da Sergej Milinkovic-Savic. In pieno recupero Stefan Radu lascia partire un bel cross diretto verso l’area di rigore, il centrocampista serbo stacca di testa ed anticipa tutti, realizzando il gol che vale una vittoria pesantissima in ottica qualificazione alla Champions League. Ecco il VIDEO della marcatura. https://streamable.com/cq77mu SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 11 aprile 2021) Lail punteggio al 92?. I biancocelesti passano in vantaggio nel match del Marc’Antonio Bentegodi contro l’Hellasvalevole per la trentesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021 grazie alla rete siglata al 92? da Sergej Milinkovic-. In pieno recupero Stefan Radu lascia partire un bel cross diretto verso l’area di rigore, il centrocampistastacca died anticipa tutti, realizzando il gol che vale una vittoria pesantissima in ottica qualificazione alla Champions League. Ecco ildella marcatura. https://streamable.com/cq77mu SportFace.

