Vanni e Antonia Avallone | teatro di famiglia

Leggi su cronachesalerno

(Di domenica 11 aprile 2021) di Olga Chieffistrettamentere,strettamente teatrale, ieri sera a “Palcoscenico Le Cronache”, il nuovo contenitore virtuale del sabato, che ha la particolarità di presentare l’estratto di uno spettacolo, parlandone con i protagonisti, che ha salutato quali ospitie sua figlia. E’ stato avvicinato in parrocchia al, come tantissimi, in un quartiere, come il Torrione, che vanta una moltitudine di artisti, creativi, musicisti, forse perché ha sempre mantenuto il senso del legame, dello scambio, del riunirsi. “Non dimentico certo la mia prima volta in palcoscenico – ricorda simpaticamente– avevo dodici anni e la pièce era “L’uccellino ...