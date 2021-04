Vanessa Ferrari: “Ci sono anche io, ho vinto un Mondiale. Italia alle Olimpiadi per la medaglia, voglio esserci”. E sul 2024… (Di domenica 11 aprile 2021) Vanessa Ferrari è stata assoluta protagonista nella terza tappa della Serie A 2021 di ginnastica artistica, andata in scena ieri al PalaVesuvio di Napoli. La Farfalla di Orzinuovi è tornata a cimentarsi nell’all-around a cinque anni di distanza dall’ultima volta e ha regalato grandissime emozioni, dimostrandosi in grandissima forma nonostante rientrasse in gara dopo essere guarita dal Covid-19. La 30enne si sta preparando per gli Europei, in programma dal 21 al 25 aprile a Basilea (Svizzera), dove andrà a caccia di uno dei due pass a disposizione per le Olimpiadi di Tokyo. La bresciana, risultata la migliore in gara sul giro completo, ha poi analizzato la sua prestazione ai microfoni della Federginnastica: “Tutto sommato, piuttosto che peggio, è andata bene. Mi spiace un po’ per avere sbagliato al corpo libero, però ci ... Leggi su oasport (Di domenica 11 aprile 2021)è stata assoluta protagonista nella terza tappa della Serie A 2021 di ginnastica artistica, andata in scena ieri al PalaVesuvio di Napoli. La Farfalla di Orzinuovi è tornata a cimentarsi nell’all-around a cinque anni di distanza dall’ultima volta e ha regalato grandissime emozioni, dimostrandosi in grandissima forma nonostante rientrasse in gara dopo essere guarita dal Covid-19. La 30enne si sta preparando per gli Europei, in programma dal 21 al 25 aprile a Basilea (Svizzera), dove andrà a caccia di uno dei due pass a disposizione per ledi Tokyo. La bresciana, risultata la migliore in gara sul giro completo, ha poi analizzato la sua prestazione ai microfoni della Federginnastica: “Tutto sommato, piuttosto che peggio, è andata bene. Mi spiace un po’ per avere sbagliato al corpo libero, però ci ...

