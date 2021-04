Vandoorne vince E-Prix di Roma | gara 4 Mondiale

Leggi su dire

(Di domenica 11 aprile 2021) ROMA – Il secondo E-Prix di Roma, quarto round del Mondiale di Formula E, si chiude con la vittoria di Stoffel Vandoorne su una Mercedes EQ che firma il proprio riscatto in pista. Gara ancora una volta, come ieri, caratterizzata dalla partenza dietro alla safety car per colpa dell’asfalto bagnato dalla pioggia. Vandoorne prende il comando della gara dopo dieci minuti dall’inizio e non lo lascia fino al traguardo, dimostrandosi il pilota più abile a gestire il vantaggio e a sfruttare i tre attack mode obbligatori, oltre al fanboost degli spettatori a casa. Un elemento sempre più parte fondamentale dello spettacolo della Formula E.