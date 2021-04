Valentina Persia e la morte del fidanzato | parla il fratello

Leggi su quotidianpost

(Di domenica 11 aprile 2021), attuale naufraga dell’Isola dei Famosi, ne ha passate tante. La comica, conosciuta da tutti per essere stata la protagonista principale di La sai l’ultima? ha vissuto una vita ricca di soddisfazioni e risate, ma anche tragedie e drammi personali. Tra gli eventi più traumatici e che l’hanno segnata, quello delladel proprio, per problemi cardiaci, 12 anni fa. Ildihato così dell’evento doloroso della perdita del, che ha colpito: “Lui ehanno vissuto una storia bellissima. Mia sorella ha ripetuto più volte che è stato Salvo a insegnarle per la prima volta che cosa fosse l’amore, ...