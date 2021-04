Valentina Ghinazzi | chi è la figlia di Pupo nata dal rapporto con una fan e riconosciuta dopo

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 11 aprile 2021) Una carriera ricca di successi, ma la sua vita privata è stata ricca di alti e bassi. Inoltre, lo stesso cantanteha avuto una, che èda una sua breve relazione con una fan. I fatti risalgono agli inizi degli anni Ottanta conche l’haanche in ritardo e così ai microfoni di Domenica IN aveva anche svelato: “La mia terzaè un errore, ma non per quello che pensate. E’ stato un mio sbaglio perché non sono stato capace di darle il mio cognome subito. Ho aspettato sei sette anni a riconoscerla. Ora abbiamo unbellissimo”. Inoltre, non è la sola visto che ha avuto complessivamente tre figlie e anche con la madre diilè ...