Vaccino, 'Poche dosi, così quarta ondata in autunno è inevitabile': l'allarme del virologo Ivan Gentile (Di domenica 11 aprile 2021) La scarsa disponibilità di dosi di in Italia, ritardando la campagna di vaccinazione, potrebbe portare il paese a fronteggiare una quarta ondata di in autunno. È questo l'allarme lanciato dal virologo ... Leggi su leggo (Di domenica 11 aprile 2021) La scarsa disponibilità didi in Italia, ritardando la campagna di vaccinazione, potrebbe portare il paese a fronteggiare unadi in. È questo l'lanciato dal...

Advertising

Roseinfiore : RT @Gazzettino: #vaccino, «Poche dosi, così #quarta ondata in autunno è inevitabile»: l'allarme del virologo Ivan Gentile - P32Pp321 : @navida79 @Cartabellotta 'Da 5 a 8 anni come minimo'. Ci sono studi sul vaccino di sars e mers e sui vaccini mRna c… - DelarueF : RT @Gazzettino: #vaccino, «Poche dosi, così #quarta ondata in autunno è inevitabile»: l'allarme del virologo Ivan Gentile - Gazzettino : #vaccino, «Poche dosi, così #quarta ondata in autunno è inevitabile»: l'allarme del virologo Ivan Gentile - Nanoalto : Vaccini:virologo, poche dosi, così quarta ondata inevitabile -