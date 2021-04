Vaccino | in Italia debutta Sputnik | al via i test allo Spallanzani

(Di domenica 11 aprile 2021)V, ilprodotto in Russia, sarà iniettato a Roma. Non si tratta di una forzatura rispetto ai tempi di autorizzazione dell?Ema (agenzia europea del farmaco), ma...

Advertising

repubblica : Arriva in Italia il vaccino Johnson & Johnson: come funziona - Agenzia_Italia : Pechino ammette: i nostri vaccini hanno una bassa efficacia - Agenzia_Italia : L'appello dell'Ordine dei medici: 'Accettare qualunque vaccino venga proposto' - colmarn : RT @ResPubl79983835: ?????????????????? ?????????????????? UK, L'ULTIMA ONDATA DI RICOVERI OSPEDALIERI E MORTI. IL 60% AVEVA RICEVUTO LA SECONDA DOSE DI VAC… - GirolamoMaggio : RT @ResPubl79983835: ?????????????????? ?????????????????? UK, L'ULTIMA ONDATA DI RICOVERI OSPEDALIERI E MORTI. IL 60% AVEVA RICEVUTO LA SECONDA DOSE DI VAC… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Italia

La multinazionale anglo - svedese, pochi giorni fa, ha deciso di dare un nuovo nome al suo, ... conservando le caratteristiche distintive e l'affidabilità di Telecome valorizzando il ...... ildel colosso americano Janssen chiamato a ridare spinta a una campagna vaccinale sempre più a corto di materia prima. Le prime 184 mila fiale del farmaco monodose sono attese infra ...Da oggi in "rosso" quattro regioni - il Regno Unito esce dal "letargo" - L'India supera il Brasile per numero di contagi ...La principale offerta a Erdogan: ristrutturare l'unione doganale tra Ue e Turchia, dando una boccata d'ossigeno a un'economia turca sempre più in difficoltà per le politiche economiche (e monetarie) d ...