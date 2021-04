Vaccino Covid | Sileri | “La percentuale nazionale di rifiuto per AstraZeneca è del 15%-20%”

Advertising

pfmajorino : Covid e vaccino, protesta con le pentole sotto Regione Lombardia: 'E' andato tutto male, sanità va commissariata'… - SkyTG24 : Covid, a Roma infermieri in piazza contro obbligo vaccino. VIDEO - MediasetTgcom24 : Covid, Cnn: quasi il 40% dei Marines ha rifiutato il vaccino #marines - ombrysan : RT @gustinicchi: Via nantra MA.... Nessuna correlazione ?????????? BUFFONI! - Stella72646015 : RT @ReginaNera6: -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Covid

Corriere della Sera

"La lotta alnon può essere rallentata da assurde idee anti scientifiche o dalle rimostranze di qualche irresponsabile - continua la parlamentare in una nota - . Manifestazioni come questa ......due ospiti d'eccezione per parlare dei vaccini e della campagna vaccinale per sconfiggere il-... ANNA GHINAZZI, MOGLIE PUPO/ "Lei gelosa della mia amante ma..." Inoltre, parlando del...Roma, 11 apr (Adnkronos) - "Riaprire senza aver sconfitto il virus non è la soluzione, è la condanna a morte dell'impresa. La soluzione l'ha data Biden: soldi in taca, vaccino nel braccio". Lo ha dett ...Una variante del coronavirus in particolare potrebbe rendere inefficace il vaccino prodotto da Pfizer e BioNTech. Lo afferma il risultato di uno studio realizzato dall’Università di Tel Aviv e ...