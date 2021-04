Vaccino Covid, la Cina ammette: "I nostri sono poco efficaci" (Di domenica 11 aprile 2021) La Cina ammette per la prima volta la scarsa efficacia dei suoi vaccini contro il Covid - 19. "Non hanno un tasso di protezione molto alto", ha spiegato in conferenza stampa Gao Fu , capo del Centro ... Leggi su quotidiano (Di domenica 11 aprile 2021) Laper la prima volta la scarsaa dei suoi vaccini contro il- 19. "Non hanno un tasso di protezione molto alto", ha spiegato in conferenza stampa Gao Fu , capo del Centro ...

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Covid Vaccino Covid, la Cina ammette: "I nostri sono poco efficaci" Il tasso di efficacia del vaccino Sinovac nel prevenire contagi sintomatici da Covid - 19 si attesta al 50,4% secondo i trial clinici effettuati in Brasile. Altri due vaccini della cinese Sinopharm ...

Vaccino Covid, la Cina ammette: "I nostri sono poco efficaci" Per risolvere il problema Pechino pensa a due strade: aggiustare il dosaggio o mischiare i vari sieri che usano diverse tecnologie come l'mRNA ...

