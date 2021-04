«Vaccino cinese Sinovac poco efficace», Pechino ammette: tassi di protezione non molto alti (Di domenica 11 aprile 2021) «Vaccino cinese Sinovac poco efficace», Pechino ammette l'efficacia limitata delle dosi sviluppate nel Paese ed annuncia che le autorità stanno prendendo in... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 11 aprile 2021) «»,l'efficacia limitata delle dosi sviluppate nel Paese ed annuncia che le autorità stanno prendendo in...

