' Vaccino cinese poco efficace' | Pechino ammette | protezione non molto alta

Advertising

RobertoBurioni : Questa è l’incidenza di casi negli stessi tre paesi. Individuare quello che vaccina con il vaccino cinese, per i qu… - Agenzia_Italia : Pechino ammette: i nostri vaccini hanno una bassa efficacia - FreeMGL1 : RT @Agenzia_Italia: Pechino ammette: i nostri vaccini hanno una bassa efficacia - Gazzettino : «Vaccino cinese Sinovac poco efficace», Pechino ammette: tassi di protezione non molto alti - Juliet_ME_1987 : RT @Mr_Torax: Il vaccino cinese non funziona. Sono davvero sorpreso e dispiaciuto. -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino cinese

La Cina ha ammesso che 'l'efficacia' dei propri vaccini 'non è alta'. Lo riferisce il South China Morning Post. Parlando in una conferenza stampa, ieri a Chendgu, il capo del Centro per il controllo e ...Secondo l'esperto, alle due dosi dipotrebbe essere aggiunta una terza dose di un farmaco diverso. 'In ogni caso, la vaccinazione dovrebbe essere portata avanti a tutta velocità. Non ...ROMA, 11 APR - La Cina ha ammesso che "l'efficacia" dei propri vaccini "non è alta". Lo riferisce il South China Morning Post. Parlando in una conferenza stampa, ieri a Chendgu, il capo del Centro per ...Per risolvere il problema sta pensando di aggiustare il dosaggio ma anche di mischiare i prodotti che usano diverse tecnologie come l’mRNA ...