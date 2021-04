Vaccino AstraZeneca, al vaglio un’altra rara reazione: l’Ema valuta il nesso con la ‘sindrome da perdita capillare’ (Di domenica 11 aprile 2021) Non c’è pace per le vicende legate al Vaccino AstraZeneca che torna di nuovo a far parlare di sè. Questa volta al vaglio del comitato per la farmacovigilanza dell’Ema, il Prac, c’è un presunto legame tra le reazioni al Vaccino anti covid-19 e la sindrome da perdita capillare. Quest’ ultimo è un disturbo molto raro consistente nella fuoriuscita di liquido dai vasi sanguigni che provoca gonfiore dei tessuti e calo di pressione. Leggi anche: Vaccinazioni AstraZeneca, quanti casi di trombosi si sono registrati? Le statistiche aggiornate: tutti i dati Cosa dicono il Prac e l’Oms L’allert da parte della commissione per la farmacovigilanza è giunta dopo 5 segnalazioni nel database europeo ma al momento il legame tra la vaccinazione e le segnalazioni della sindrome da ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 11 aprile 2021) Non c’è pace per le vicende legate alche torna di nuovo a far parlare di sè. Questa volta aldel comitato per la farmacovigilanza del, il Prac, c’è un presunto legame tra le reazioni alanti covid-19 e la sindrome dacapillare. Quest’ ultimo è un disturbo molto raro consistente nella fuoriuscita di liquido dai vasi sanguigni che provoca gonfiore dei tessuti e calo di pressione. Leggi anche: Vaccinazioni, quanti casi di trombosi si sono registrati? Le statistiche aggiornate: tutti i dati Cosa dicono il Prac e l’Oms L’allert da parte della commissione per la farmacovigilanza è giunta dopo 5 segnalazioni nel database europeo ma al momento il legame tra la vaccinazione e le segnalazioni della sindrome da ...

