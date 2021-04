Vaccini: Regione Puglia, da domani 60enni senza prenotazione (Di domenica 11 aprile 2021) Fermo restando che dovrà essere garantita la priorità ai pugliesi che hanno già aderito alla campagna vaccinale anti Covid, da domani "l'accesso alla vaccinazione per tutte le persone di età superiore ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 11 aprile 2021) Fermo restando che dovrà essere garantita la priorità ai pugliesi che hanno già aderito alla campagna vaccinale anti Covid, da"l'accesso alla vaccinazione per tutte le persone di età superiore ...

Advertising

Donzelli : Nei panni di #Giani non so se sbraiterei sparando numeri sui #vaccini rimediando altre figuracce. Perché la Regione… - BentivogliMarco : Su vaccini ai furbi che saltano la fila e #Erdogan #Draghi finalmente usa il linguaggio della parresia. Delinque… - CarloCalenda : La Puglia è la peggiore regione sui vaccini secondo l’indice YouTrend. Qui sono anche accaduti i casi più assurdi d… - Master2001_3 : RT @aniello7779: Se Conte è stato defenestrato per incapacità per molti governatori di regione ci vorrebbe la fucilazione. #vaccini #zonaro… - iltirreno : RT @mario78neri: Coronavirus, le incognite sui vaccini e ancora troppi contagi: ecco perché le riaperture in #Toscana rischiano di slittare… -