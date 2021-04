Vaccini nel Lazio, la campagna cambia direzione: priorità per gli over 80, cosa cambia (Di domenica 11 aprile 2021) In ottemperanza al monito espresso dal Premier Mario Draghi lo scorso giovedì durante una conferenza stampa, la campa gna vaccinale in Italia cambia direzione. Al fine di salvaguardare le persone più fragili si è scelto un cambio di rotta che vede in prima linea gli ultra ottantenni, i quali dovranno essere vaccinati entro aprile. Per raggiungere quest’importante obiettivo e nell’attesa di ulteriori dosi, si ricorrerà a quelle prima destinate ad altre categorie come i vigili urbani ed i docenti. Una ‘pausa’ necessaria per mettere in sicurezza quella fascia di popoLazione che è maggiormente esposta e vulnerabile ai rischi del virus. Leggi anche:Mario Draghi in conferenza stampa: il punto su Vaccini, riaperture e turismo Il primo passo è dunque quello di ricontattare gli anziani, i quali verranno ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 11 aprile 2021) In ottemperanza al monito espresso dal Premier Mario Draghi lo scorso giovedì durante una conferenza stampa, la campa gna vaccinale in Italia. Al fine di salvaguardare le persone più fragili si è scelto un cambio di rotta che vede in prima linea gli ultra ottantenni, i quali dovranno essere vaccinati entro aprile. Per raggiungere quest’importante obiettivo e nell’attesa di ulteriori dosi, si ricorrerà a quelle prima destinate ad altre categorie come i vigili urbani ed i docenti. Una ‘pausa’ necessaria per mettere in sicurezza quella fascia di popone che è maggiormente esposta e vulnerabile ai rischi del virus. Leggi anche:Mario Draghi in conferenza stampa: il punto su, riaperture e turismo Il primo passo è dunque quello di ricontattare gli anziani, i quali verranno ...

