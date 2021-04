Vaccini in Lombardia, corsa per completare over80. Caos e anziani in coda a Malpensa: “Mia madre disabile fuori al freddo un’ora” (Di domenica 11 aprile 2021) Centinaia di anziani e fragili in coda oggi, domenica 11 aprile, all’hub vaccinale di Malpensa Fiere. L’obiettivo di Regione Lombardia, infatti, era quello di chiudere la campagna vaccinale con gli over80 (esclusi quelli a domicilio) entro oggi, raggiungendo quota 40mila iniezioni in due giorni. Per farlo però le prenotazioni sono state concentrate in poche ore e così molti anziani sono stati costretti a stare in attesa con gli accompagnatori fuori dai padiglioni del centro o in auto. Tante le lamentele. “Mia mamma è disabile, fragile ma non ha potuto ricevere la dose a domicilio perché non allettata. Ho dovuto aspettare con lei fuori al freddo” racconta la figlia di un’anziana. “Oggi effettivamente hanno aumentato le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 11 aprile 2021) Centinaia die fragili inoggi, domenica 11 aprile, all’hub vaccinale diFiere. L’obiettivo di Regione, infatti, era quello di chiudere la campagna vaccinale con gli(esclusi quelli a domicilio) entro oggi, raggiungendo quota 40mila iniezioni in due giorni. Per farlo però le prenotazioni sono state concentrate in poche ore e così moltisono stati costretti a stare in attesa con gli accompagnatoridai padiglioni del centro o in auto. Tante le lamentele. “Mia mamma è, fragile ma non ha potuto ricevere la dose a domicilio perché non allettata. Ho dovuto aspettare con leial” racconta la figlia di un’anziana. “Oggi effettivamente hanno aumentato le ...

