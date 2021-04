Vaccini anti-Covid, Mediaset mette a disposizione le sedi di Roma e Cologno Monzese (Di domenica 11 aprile 2021) Vaccino anti-Covid Mediaset offre i propri spazi per le vaccinazioni. L’emittente guidata a Pier Silvio Berlusconi ha messo a disposizione le proprie sedi di Roma e di Cologno Monzese ed è stata inserita nell’elenco delle aziende abilitate alla somministrazione di Vaccini anti-Covid, secondo quanto permesso dalle norme per l’inoculazione alla popolazione. L’azienda potrà allestire due centri per le vaccinazioni, con un team composto a Roma da due medici e quattro infermieri; nella sede di Cologno Monzese, invece, i medici sono quattro e gli infermieri dodici. Il servizio si inserisce nel progetto del Governo di incrementare progressivamente il ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 11 aprile 2021) Vaccinooffre i propri spazi per le vaccinazioni. L’emittente guidata a Pier Silvio Berlusconi ha messo ale propriedie died è stata inserita nell’elenco delle aziende abilitate alla somministrazione di, secondo quanto permesso dalle norme per l’inoculazione alla popolazione. L’azienda potrà allestire due centri per le vaccinazioni, con un team composto ada due medici e quattro infermieri; nella sede di, invece, i medici sono quattro e gli infermieri dodici. Il servizio si inserisce nel progetto del Governo di incrementare progressivamente il ...

Advertising

MinisteroSalute : ?? Quali sono le tecniche scelte per lo sviluppo dei vaccini anti #Covid19? ??virus inattivato o attenuato ??antigene… - Corriere : Il sistema di prenotazione dei vaccini anti Covid di Regione Lombardia da ieri rifiuta le prenotazioni delle person… - MinisteroSalute : ?? Come sono stati realizzati i vaccini anti #Covid19 ? Grazie a uno straordinario sforzo internazionale è stato po… - oldo_bis : RT @IlSedutomulo: Il sistema di prenotazione dei #vaccini anti #Covid_19 di #RegioneLombardia da ieri rifiuta le prenotazioni delle persone… - mariapiaderos : Scusate o hanno priorità gli #anziani senza distinzione fra #categorie o non ce l'hanno. I dipendenti dei… -