Vaccinazioni anti Covid, Campania supera il milione di dosi (Di domenica 11 aprile 2021) Complessivamente in Campania sono stati vaccinati con la prima dose 792.964 cittadini; di questi 289.316 hanno ricevuto la seconda dose. Le somministrazioni effettuate sono state, in totale, 1.082.280. Sono i dati aggiornati alle ore 12 di oggi secondo quanto fa sapere l’Unità di Crisi della Regione. Le ultime tre voci del bollettino Vaccinazioni (anni 70-79, convivente-caregiver, personale esterno strutture sanitarie) sostituiscono la precedente voce “Altro”. Nella voce “Personale esterno alle strutture sanitarie”, evidenzia l’Unità di Crisi, “vengono compresi, secondo le indicazioni nazionali che puntano agli ospedali Covid free, tutti i lavoratori delle ditte esterne fornitrici di servizi alle strutture sanitarie (a titolo esemplificativo si citano pulizie, guardiania, mensa, lavaggio, manutenzione degli impianti)”. ... Leggi su ildenaro (Di domenica 11 aprile 2021) Complessivamente insono stati vaccinati con la prima dose 792.964 cittadini; di questi 289.316 hanno ricevuto la seconda dose. Le somministrazioni effettuate sono state, in totale, 1.082.280. Sono i dati aggiornati alle ore 12 di oggi secondo quanto fa sapere l’Unità di Crisi della Regione. Le ultime tre voci del bollettino(anni 70-79, convivente-caregiver, personale esterno strutture sanitarie) sostituiscono la precedente voce “Altro”. Nella voce “Personale esterno alle strutture sanitarie”, evidenzia l’Unità di Crisi, “vengono compresi, secondo le indicazioni nazionali che puntano agli ospedalifree, tutti i lavoratori delle ditte esterne fornitrici di servizi alle strutture sanitarie (a titolo esemplificativo si citano pulizie, guardiania, mensa, lavaggio, manutenzione degli impi)”. ...

