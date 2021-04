Uno scandalo da 72 milioni di euro. Mascherine, tsunami su Arcuri: per cosa è ufficialmente indagato (Di domenica 11 aprile 2021) Dopo settimane di indiscrezioni, ora la conferma: l'ex commissario straordinario per l'emergenza coronavirus Domenico Arcuri è stato iscritto sul registro degli indagati della Procura della Repubblica di Roma per peculato. L'inchiesta riguarda le accuse contenute nel fascicolo sulle maxi forniture di Mascherine cinesi da 1,25 miliardi di euro ed era stata anticipata in mattinata dalla Verità. Secondo quanto si apprende, il reato di peculato sarebbe contestato anche ad Antonio Fabbrocini, che è stato uno stretto collaboratore di Arcuri e il responsabile unico del procedimento per l'acquisto di 801 milioni di Mascherine da tre diversi consorzi cinesi. Per l'acquisto in questione, secondo la procura gli intermediari hanno incassato provvigioni per 72 milioni di ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 11 aprile 2021) Dopo settimane di indiscrezioni, ora la conferma: l'ex commissario straordinario per l'emergenza coronavirus Domenicoè stato iscritto sul registro degli indagati della Procura della Repubblica di Roma per peculato. L'inchiesta riguarda le accuse contenute nel fascicolo sulle maxi forniture dicinesi da 1,25 miliardi died era stata anticipata in mattinata dalla Verità. Secondo quanto si apprende, il reato di peculato sarebbe contestato anche ad Antonio Fabbrocini, che è stato uno stretto collaboratore die il responsabile unico del procedimento per l'acquisto di 801dida tre diversi consorzi cinesi. Per l'acquisto in questione, secondo la procura gli intermediari hanno incassato provvigioni per 72di ...

Advertising

peppeprovenzano : La povertà educativa minorile è uno scandalo moderno, il destino dei bambini non può essere segnato dal luogo o dal… - Manuela9679 : @LemmeVincenzo @fanpage @robersperanza Non è colpa di Speranza, ma del caos Astrazeneca.... È uno scandalo che gli… - ggruund : @AnnaLeonardi1 @matteorenzi Per te è uno scandalo se due leader di partito che governano insieme si parlano? Ma zio… - GabrielParker74 : RT @GiovanniPaglia: Finalmente in Italia ripartono i concorsi, e Brunetta che fa? Si inventa una corsia privilegiata per chi abbia in tasca… - Perego2009 : RT @GiovanniPaglia: Finalmente in Italia ripartono i concorsi, e Brunetta che fa? Si inventa una corsia privilegiata per chi abbia in tasca… -