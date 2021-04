Undici anni dalla sua scomparsa: la Granata South Force ricorda il ‘Siberiano’ (Di domenica 11 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Undici anni fa moriva Carmine Rinaldi, il popolarissimo ‘Siberiano’ della tifoseria Granata. Allo stadio Donato Vestuti, laddove campeggia una sua gigantografia, il suo gruppo di appartenenza, i Granata South Force, hanno esposto uno striscione commemorativo. Proprio il Vestuti ed il suo piazzale sono stati tra o principali scenari delle gesta ultras di Carmine Rinaldi. Il cui ricordo vive in tutte le tifoserie d’Italia. Aldilà della rivalità. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 11 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno –fa moriva Carmine Rinaldi, il popolarissimodella tifoseria. Allo stadio Donato Vestuti, laddove campeggia una sua gigantografia, il suo gruppo di appartenenza, i, hanno esposto uno striscione commemorativo. Proprio il Vestuti ed il suo piazzale sono stati tra o principali scenari delle gesta ultras di Carmine Rinaldi. Il cui ricordo vive in tutte le tifoserie d’Italia. Aldilà della rivalità. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

antoniopolito1 : @chedisagio Undici anni dopo - anteprima24 : ** Undici anni dalla sua scomparsa: la Granata South Force ricorda il '#Siberiano' ** - LisaEllehs : Quando sono nati i 1D avevo quattordici anni, l'età che forse la maggior parte di voi ha adesso. Questo per dirvi c… - iltappoditurno : @F1HBWA77S @louvugoodbye undici, come gli anni di differenza che abbiamo mannacc i vote #AdoreYou as #BestLyrics at #iHeartAwards - CheccaGratta : @antoniopolito1 Undici anni di spugnette -