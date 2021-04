Una Vita, anticipazioni spagnole: una scandalosa scoperta (Di domenica 11 aprile 2021) Ad Acacias sta per esplodere uno scandalo senza precedenti che ovviamente vedrà coinvolte Maite e Camino,come svelano le anticipazioni spagnole di Una Vita. La Pasamar ha incrociato lo sguardo della pittrice poco dopo il suo arrivo nel quartiere e ne è rimasta particolarmente affascinata, in seguito, dopo che la donna ha scoperto le due doti nel disegno, ha deciso di impartirle delle lezioni nel suo atelier e da quel momento in poi la Vita di Camino è cambiata completamente. Maite, infatti, oltre ad insegnare alla ragazza le tecniche del disegno, ha catalizzato la sua attenzione con discorsi progressisti e con la sua visione della Vita moderna e a passo con i tempi, soprattutto per quanto concerne l'amore. Non ci è voluto molto tempo prima che Camino si ritrovasse invaghita della sua maestra al punto ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 11 aprile 2021) Ad Acacias sta per esplodere uno scandalo senza precedenti che ovviamente vedrà coinvolte Maite e Camino,come svelano ledi Una. La Pasamar ha incrociato lo sguardo della pittrice poco dopo il suo arrivo nel quartiere e ne è rimasta particolarmente affascinata, in seguito, dopo che la donna ha scoperto le due doti nel disegno, ha deciso di impartirle delle lezioni nel suo atelier e da quel momento in poi ladi Camino è cambiata completamente. Maite, infatti, oltre ad insegnare alla ragazza le tecniche del disegno, ha catalizzato la sua attenzione con discorsi progressisti e con la sua visione dellamoderna e a passo con i tempi, soprattutto per quanto concerne l'amore. Non ci è voluto molto tempo prima che Camino si ritrovasse invaghita della sua maestra al punto ...

