Una Vita anticipazioni 14 aprile 2021, Bellita pensa di essere tradita (Di domenica 11 aprile 2021) Il Dominguez è in preda al successo e coinvolto sempre di più dal suo nuovo lavoro di attore, ma in questa puntata di Una Vita vedrete come la subdola Margarita, insinuerà il dubbio il Bellita, spingendola a credere che il marito abbia una tresca con la prim’attrice della compagnia teatrale. Nel frattempo Santiago ordina a Felipe di girare alla larga da sua moglie Marcia. Felicia intanto è sempre più preoccupata dell’atteggiamento di Camino, ma Cesareo le dice che potrebbero essere pene d’amore. L’episodio di mercoledì 14 aprile 2021 va in onda su Canale 5 alle ore 14:10 circa e in contemporanea in diretta streaming sul sito Mediaset Play. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Una Vita anticipazioni spagnole, la verità sulla morte di Carmen e ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 11 aprile 2021) Il Dominguez è in preda al successo e coinvolto sempre di più dal suo nuovo lavoro di attore, ma in questa puntata di Unavedrete come la subdola Margarita, insinuerà il dubbio il, spingendola a credere che il marito abbia una tresca con la prim’attrice della compagnia teatrale. Nel frattempo Santiago ordina a Felipe di girare alla larga da sua moglie Marcia. Felicia intanto è sempre più preoccupata dell’atteggiamento di Camino, ma Cesareo le dice che potrebberopene d’amore. L’episodio di mercoledì 14va in onda su Canale 5 alle ore 14:10 circa e in contemporanea in diretta streaming sul sito Mediaset Play. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Unaspagnole, la verità sulla morte di Carmen e ...

welikeduel : 'Nonostante una grande attenzione, ho avuto il Covid-19 e sono finito in rianimazione. I medici mi hanno letteralme… - emergenzavvf : Il #10aprile di 30 anni fa una delle più grandi tragedie nel Tirreno: 140 passeggeri del #MobyPrince persero la vit… - pietroraffa : Tre film che consigliereste di vedere almeno una volta nella vita? - RIndrio : RT @AlRaptor42: *DI SOLITO* non mi lancio in politica qui su twitter ma stavolta #ZAKI_cittadino_italiano lo twitto perché è importantissim… - uovofrollo : PERSO DUE ORE DI STUDIO PER AGGIUSTARE QUESTO CATORCIO DI COMPUTER CHE MI SERVE PER STUDIARE SMONTATO RIMONTATO E P… -