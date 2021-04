Una Vita, anticipazioni 12 aprile: un emozionante incontro (Di domenica 11 aprile 2021) Marcia e Felipe continueranno ad essere al centro delle dinamiche di Una Vita, come rivelano le anticipazioni di lunedì 12 aprile. I due innamorati sono stati costretti a lasciarsi per l'arrivo ad Acacias di Santiago Becerra, il marito della Sampaio che lei credeva morto, e da quel momento è stata costretta a riprendere il suo posto accanto all'uomo. Dal canto suo, Felipe ha reagito molto male di fronte alla notizia che la ragazza fosse già sposata ed è caduto nella disperazione permettendo a Genoveva Salmeron di riavvicinarsi a lui e di arrivare addirittura ad ufficializzare il loro fidanzamento. Tuttavia, nonostante ormai Marcia e Felipe siano entrambi impegnati, il loro amore non si è mai spento e l'Alvarez Hermoso ha anche raccomandato Marcia per un posto presso l'ambasciatore del Brasile chiedendo però a Liberto di dire che sia ... Leggi su ultimora.news (Di domenica 11 aprile 2021) Marcia e Felipe continueranno ad essere al centro delle dinamiche di Una, come rivelano ledi lunedì 12. I due innamorati sono stati costretti a lasciarsi per l'arrivo ad Acacias di Santiago Becerra, il marito della Sampaio che lei credeva morto, e da quel momento è stata costretta a riprendere il suo posto accanto all'uomo. Dal canto suo, Felipe ha reagito molto male di fronte alla notizia che la ragazza fosse già sposata ed è caduto nella disperazione permettendo a Genoveva Salmeron di riavvicinarsi a lui e di arrivare addirittura ad ufficializzare il loro fidanzamento. Tuttavia, nonostante ormai Marcia e Felipe siano entrambi impegnati, il loro amore non si è mai spento e l'Alvarez Hermoso ha anche raccomandato Marcia per un posto presso l'ambasciatore del Brasile chiedendo però a Liberto di dire che sia ...

