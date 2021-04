Un salto nella “Montecarlo” orobica: il Casinò Municipale di San Pellegrino Terme e il fascino del Liberty (Di domenica 11 aprile 2021) Fare un salto a Montecarlo senza uscire dai confini della provincia di Bergamo. In una fase storica in cui i viaggi appaiono un’utopia, tutto ciò appare un sogno da coltivare a occhi aperti. La vaga opportunità era però realizzabile ad inizio Novecento quando il Casinò Municipale di San Pellegrino Terme richiamava turisti e appassionati da tutto il mondo. Vero e proprio gioiello del Liberty orobico, l’edificio venne realizzato in un periodo particolarmente florido per la cittadina brembana che vide in concomitanza la nascita anche del Grand Hotel. Progettato da Romolo Squadrelli e costruito a cavallo fra il 1904 e il 1906, lo stabile aprì ufficialmente le proprie porte nel 1907 funzionando come casa da gioco per circa dieci anni prima. La legge, emanata nel 1917 ... Leggi su bergamonews (Di domenica 11 aprile 2021) Fare unsenza uscire dai confini della provincia di Bergamo. In una fase storica in cui i viaggi appaiono un’utopia, tutto ciò appare un sogno da coltivare a occhi aperti. La vaga opportunità era però realizzabile ad inizio Novecento quando ildi Sanrichiamava turisti e appassionati da tutto il mondo. Vero e proprio gioiello delorobico, l’edificio venne realizzato in un periodo particolarmente florido per la cittadina brembana che vide in concomitanza la nascita anche del Grand Hotel. Progettato da Romolo Squadrelli e costruito a cavallo fra il 1904 e il 1906, lo stabile aprì ufficialmente le proprie porte nel 1907 funzionando come casa da gioco per circa dieci anni prima. La legge, emanata nel 1917 ...

Advertising

Oxyit2 : @dgcarmen81 @sysmco Vero,io sopporto poco coma lavora oceano con Pier,anche giuli e tommy erano nella sua agenzia,p… - wrongvmind : sempre sarai nella tasca a destra in alto in un passo stanco dentro un salto in alto che mette i brividi - nonhasensotutto : Nella testa di smd: se mi fanno entrare Belen o scappo o le salto addosso. Ahahaha #amici20 - v1taparano1a : tancredi ha fatto un salto di qualità incredibile da quando è nella scuola #amici20 - Andre89boa : RT @DonBastiano4: Dirò una cosa per la quale so già che verró insultato, ma se Elliot vuol far fare il salto successivo al Milan deve prend… -

Ultime Notizie dalla rete : salto nella Scudetto donne: la finale sarà tra Conegliano e Novara Una sensazione di impotenza si respira nella metà campo scandiccese, mentre le Pantere controllano ... Insomma per salire più in alto c'è bisogno di fare un salto di qualità. Leggi i commenti Volley: ...

DIRETTA/ Udinese Torino (risultato finale 0 - 1) video streaming: la decide Belotti ... gli attaccanti segnano davvero poco, c'è da colmare questa lacuna per fare un ulteriore salto di ...con i friulani in grado di vincere 5 - 1 nel 1956/57 e i granata abili a restituire il favore nella ...

Sabato i Leoni tentano il salto nella storia Oggi Treviso E insomma i vaccini non ci sono. Tutto come previsto L'obiettivo delle 500 mila immunizzazioni al giorno è irraggiungibile. E non è colpa di Draghi, ma di dieci anni di disastro elitario ...

Da meteora dell'Atalanta a presidente... del Perù? Il grande salto di Forsyth L'ex giocatore, breve apparizione alla Dea con una sola presenza in Coppa Italia, è in corsa per diventare il numero uno a Lima. Sulla scia di Weah ...

Una sensazione di impotenza si respirametà campo scandiccese, mentre le Pantere controllano ... Insomma per salire più in alto c'è bisogno di fare undi qualità. Leggi i commenti Volley: ...... gli attaccanti segnano davvero poco, c'è da colmare questa lacuna per fare un ulterioredi ...con i friulani in grado di vincere 5 - 1 nel 1956/57 e i granata abili a restituire il favore...L'obiettivo delle 500 mila immunizzazioni al giorno è irraggiungibile. E non è colpa di Draghi, ma di dieci anni di disastro elitario ...L'ex giocatore, breve apparizione alla Dea con una sola presenza in Coppa Italia, è in corsa per diventare il numero uno a Lima. Sulla scia di Weah ...