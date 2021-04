'Un grazie a volontari e cittadini per il sostegno anche in questo periodo difficile' (Di domenica 11 aprile 2021) Sabato prossimo 17 aprile si terrà l'assemblea annuale dell'Aido di Calolziocorte. L'incontro del gruppo - in programma alle ore 16.30 - si svolgerà da remoto, ricorrendo alla piattaforma digitale ... Leggi su leccotoday (Di domenica 11 aprile 2021) Sabato prossimo 17 aprile si terrà l'assemblea annuale dell'Aido di Calolziocorte. L'incontro del gruppo - in programma alle ore 16.30 - si svolgerà da remoto, ricorrendo alla piattaforma digitale ...

Ultime Notizie dalla rete : grazie volontari Terra della Libertà Non ci sono le code, il personale e i volontari della accoglienza sono efficienti e veloci. La ... E grazie alla Russia possiamo uscire il prima possibile da questa pandemia". Vaccinazione con Sputnik V ...

'Un grazie a volontari e cittadini per il sostegno anche in questo periodo difficile' Voglio infine rivolgere un grazie di cuore anche a tutti i volontari che si dimostrano sempre disponibili quando viene richiesto il loro impegno'. All'assemblea online in programma sabato pomeriggio ...

«Un grazie a volontari e cittadini per il sostegno anche in questo periodo difficile» LeccoToday Riserva del Borsacchio, volontari al lavoro per ripulire gli antichi sentieri “Ma la Riserva , anche grazie alla nostra spinta per farla conoscere, è sempre più amata e vissuta. Le specie protette, e non solo, che la vivono hanno bisogno di tutele. Per questo domenica 11 Aprile ...

Gragnano. Volontari scoprono un sentiero del 1700 nella Valle dei Mulini Una stradina del 1700 ritornata alla luce grazie al lavoro dei volontari. Altra straordinaria scoperta alla Valle dei Mulini a Gragnano. Ricoperta per decenni da terriccio e rovi, è ritornata alla luc ...

