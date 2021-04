"Un copione". Denise Pipitone, l'ultimo sfregio: chi smaschera Olesya, agghiacciante farsa russa (Di domenica 11 aprile 2021) "Olesya è un'attrice in cerca di fama", Roman - conduttore di un reality russo a cui partecipò Olesya - sgancia una bomba. Se ne parla da giorni: in Russia una ragazza di nome Olesya, stessa età di Denise Pipitone (scomparsa dalla Sicilia dal 2004) cerca i suoi genitori biologici. E racconta di essere stata rapita, portata in un campo rom e poi trasferita in un istituto per minori. Inizia uno show incredibile in Russia. Ne parlano tutti: Olesya è davvero Denise? No. Perché il gruppo sanguigno è diverso, quindi anche il Dna. Ma il circo mediatico spacca l'opinione pubblica perché tutto avviene con tanto di buste e telecamere. Un atteggiamento che non piace a molti italiani, con il fiato sospeso per Denise. Ora a fare chiarezza ci pensa il ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 11 aprile 2021) "è un'attrice in cerca di fama", Roman - conduttore di un reality russo a cui partecipò- sgancia una bomba. Se ne parla da giorni: in Russia una ragazza di nome, stessa età di(scomparsa dalla Sicilia dal 2004) cerca i suoi genitori biologici. E racconta di essere stata rapita, portata in un campo rom e poi trasferita in un istituto per minori. Inizia uno show incredibile in Russia. Ne parlano tutti:è davvero? No. Perché il gruppo sanguigno è diverso, quindi anche il Dna. Ma il circo mediatico spacca l'opinione pubblica perché tutto avviene con tanto di buste e telecamere. Un atteggiamento che non piace a molti italiani, con il fiato sospeso per. Ora a fare chiarezza ci pensa il ...

