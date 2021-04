Udinese | Bonifazi recrimina | «Torino? Questione di episodi»

(Di domenica 11 aprile 2021) Kevin, difensore dell’ed exper la sconfitta contro i granata: le sue dichiarazioni Kevin, difensore dell’, ha parlato della sconfitta contro ilai microfoni dei canali ufficiali del club friulano. «Siamo stati bravi. L’atteggiamento era giusto e maturo ma il calcio è anche questo, è stata unadie questa sera ci è andata male. Diciamo che abbiamo un atteggiamento molto costante sia nei momenti difficili che in quelli positivi ma siamo un gruppo che lavora tanto e questo prima o poi ce lo ritroveremo. Non saranno due o tre sconfitte a cambiare le cose perché noi abbiamo il nostro percorso di crescita ma dalla prossima partita dobbiamo tornare a fare punti ...

Advertising

La5tadelfutbol : #SerieA #Udinese XI Musso; Rodrigo, Bonifazi, Samir; Molina, De Paul, Walace, Arslan, Larsen; Pereyra; Llorente… - TuttoFanta : ?? #FormazioniUfficiali #UdineseTorino ?? ? #UDINESE (3-5-1-1): Musso; Becao, Bonifazi, Samir; Molina, De Paul, Wal… - SSportNetwork : Udinese: Musso; Becao, Bonifazi, Samir; Molina, De Paul, Walace, Arslan, Stryger Larsen; Pereyra; Llorente Torino:… - GruppoEsperti : #Udinese (3-5-1-1): Musso; Rodrigo Becao, Bonifazi, Samir; Molina, De Paul, Walace, Arslan, Stryger Larsen; Pereyra… -

Ultime Notizie dalla rete : Udinese Bonifazi

TUTTO mercato WEB

Le pagelle e highlights di- Torino 0 - 1, gara valida per la trentesima giornata di Serie A 2020/2021: Belotti è il migliore del match(3 - 5 - 1 - 1): Musso; Becao,, Samir (dal 33 st Ouwejan); Molina, De Paul, Walace, Arslan (dal 20 st Forestieri), S. Larsen (dal 41 st Nestorovski); Pereyra; Llorente (dal 20 st ...Commenta per primo- Torino 0 - 1 Musso 6 : praticamente mai chiamato in causa. Resta immobile sul rigore ...6 : guida l'intera difesa con sicurezza, sostituendo egregiamente l'...UDINESE (3-5-1-1): Musso 6; Becao 6, Bonifazi 6, Samir 6.5 (dal 78' Ouwejan sv); Molina 5.5, De Paul 6.5, Walace 6, Arslan 5 (dal 65' Forestieri 5.5), Stryger Larsen 6 (dall’86’ Nestorovski sv); ...Terza sconfitta consecutiva per i bianconeri (la seconda di fila al Friuli), condannati al quarto d'ora della ripresa dall'intervento scomposto di Arsaln sul centravanti azzurro ...