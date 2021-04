Ucraina, Blinken: se Russia agisce in modo aggressivo, conseguenze (Di domenica 11 aprile 2021) Il segretario di stato Usa Antony Blinken ha espresso "una reale preoccupazione" sulle forze russe ammassate al confine con l'Ucraina e ha parlato di "conseguenze"."Ci sono più soldati russi ammassati ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 11 aprile 2021) Il segretario di stato Usa Antonyha espresso "una reale preoccupazione" sulle forze russe ammassate al confine con l'e ha parlato di ""."Ci sono più soldati russi ammassati ...

