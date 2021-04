Uccide moglie figlio e padroni di casa e si spara

(Di domenica 11 aprile 2021) Hato, e ucciso, adisabile e a una coppia di anziani coniugi proprietari della loro abitazione. E, all'arrivo dei carabinieri, si èto, ferendosi in modo grave. Tragedia in ...

Le persone decedute sono appunto lae un figlio disabile dell'omicida, nonché una coppia di anziani coniugi, proprietari dell'appartamento e domiciliati in un altro alloggio al piano di sopra ..., figlio e i padroni di casa. Poi tenta il ...all’interno di una abitazione privata. – Ha ucciso moglie, figlio disabile e una coppia di anziani coniugi proprietari della loro abitazione. (https://ilcorriere.net/) ...Ha sparato, e ucciso, la moglie, il figlio disabile e una coppia di anziani coniugi proprietari della loro abitazione. E, all'arrivo dei carabinieri, si è sparato, ferendosi in modo grave. Tragedia in ...