Turris, non basta il carattere: la capolista Ternana passa al ‘Liguori’ (Di domenica 11 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiVince col minimo sforzo la già promossa Ternana che al ‘Liguori’ di Torre del Greco inanella altri tre punti nonostante la squadra di Lucarelli sia in ‘ferie’ da due settimane. Perde e complica la propria situazione di classifica la Turris, che ce l’ha messa tutta contro la regina del girone C di serie C ma è mancato soprattutto qualcosa in prima linea dove gli avanti torresi non sono mai stati davvero pericolosi. Gara decisa al 34? della ripresa quando è arrivato il gol partita di Vantaggiato, subito molto incisivo in zona offensiva dal momento del suo ingresso in campo. Gol realizzato su passaggio di Damian sul quale inizialmente non era riuscito a intervenire Ferrante. La Turris reagisce d’istinto ma crea poco: i ragazzi di Caneo provano a pareggiare solo con un colpo di ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 11 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiVince col minimo sforzo la già promossache aldi Torre del Greco inanella altri tre punti nonostante la squadra di Lucarelli sia in ‘ferie’ da due settimane. Perde e complica la propria situazione di classifica la, che ce l’ha messa tutta contro la regina del girone C di serie C ma è mancato soprattutto qualcosa in prima linea dove gli avanti torresi non sono mai stati davvero pericolosi. Gara decisa al 34? della ripresa quando è arrivato il gol partita di Vantaggiato, subito molto incisivo in zona offensiva dal momento del suo ingresso in campo. Gol realizzato suggio di Damian sul quale inizialmente non era riuscito a intervenire Ferrante. Lareagisce d’istinto ma crea poco: i ragazzi di Caneo provano a pareggiare solo con un colpo di ...

