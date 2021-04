Trento, aperta inchiesta sulla morte del 43enne con disagio psichico ucciso dal carabiniere. La madre: “Dissi che dovevano ricoverarlo” (Di domenica 11 aprile 2021) Lo strazio di una madre per la morte del figlio, che aveva problemi psichici, avvenuta davanti ai suoi occhi. L’angoscia del carabiniere che ha sparato mentre l’uomo, armato di un’accetta, si era avventato contro l’auto dove si trovava uno dei componenti della pattuglia. La tragedia avvenuta vicino a Rovereto ha due volti opposti. Adesso il sostituto procuratore Viviana Del Tedesco indaga per omicidio preterintenzionale nei confronti del carabiniere che ha sparato e ucciso Matteo Tenni, di 43 anni, a Pilcante di Ala. Si tratterebbe di un atto dovuto, per consentire l’effettuazione dell’autopsia e delle perizie balistiche. La Procura starebbe valutando però l’ipotesi di legittima difesa. Infatti, l’uomo si era scagliato contro l’auto con l’arma bianca. Ma qui sembrano divergere le versioni, perché la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 11 aprile 2021) Lo strazio di unaper ladel figlio, che aveva problemi psichici, avvenuta davanti ai suoi occhi. L’angoscia delche ha sparato mentre l’uomo, armato di un’accetta, si era avventato contro l’auto dove si trovava uno dei componenti della pattuglia. La tragedia avvenuta vicino a Rovereto ha due volti opposti. Adesso il sostituto procuratore Viviana Del Tedesco indaga per omicidio preterintenzionale nei confronti delche ha sparato eMatteo Tenni, di 43 anni, a Pilcante di Ala. Si tratterebbe di un atto dovuto, per consentire l’effettuazione dell’autopsia e delle perizie balistiche. La Procura starebbe valutando però l’ipotesi di legittima difesa. Infatti, l’uomo si era scagliato contro l’auto con l’arma bianca. Ma qui sembrano divergere le versioni, perché la ...

