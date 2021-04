Advertising

Mov5Stelle : Le 140 vittime del disastro del traghetto #MobyPrince nel 10 aprile 1991 sono una ferita tra le più profonde della… - Melissa47158967 : Olivia Rios - ? Tragedia nel Torinese: pensionato uccide la moglie, il figlio, i padroni di casa e si spara - - pierbodo : Altra tragedia della solitudine nel torinese.... Una prece per voi anime che avete sofferto tanto - direwoIfed : ore 7:43 di domenica mattina ripetetemi ancora una volta perché cazzo devo passare la mia vita a lavorare ma chi mi… - infoitinterno : Uccide moglie, figlio e i padroni di casa e si spara: tragedia nel Torinese -

Ultime Notizie dalla rete : Tragedia nel

Gazzetta del Sud

Strage questa notte a Rivarolo Canavese, in provincia di Torino. Un uomo ha ucciso la moglie, il figlio disabile e i padroni di casa a colpi di pistola e poi si è sparato al volto ferendosi. A ...StrageTorinese. Ha sparato, e ucciso, la moglie, il figlio disabile e una coppia di anziani coniugi ...in un appartamento di Rivarolo Canavese (Torino), dove nella notte i carabinieri ...Conferenza stampa del governatore Nello Musumeci per fare il punto sui vaccini e sui contagi in Sicilia: la diretta da Catania ...Un anziano di 83 anni ha ucciso la moglie , il figlio disabile e i proprietari di casa e poi si è sparato al volto: ora si trova ...