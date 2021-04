“Tra loro c’è un gran feeling”: nuovo flirt per Stefano De Martino? (Di domenica 11 aprile 2021) Stefano De Martino torna a far parlare della sua vita sentimentale dopo aver smentito il flirt con la ballerina di Amici 20 Martina. È la conduttrice Andrea Delogu, come riporta Dagospia, ad aver apparentemente conquistato il cuore dell’ex marito di Belen Rodriguez. flirt con Andrea Delogu? Molti avevano creduto al flirt tra Stefano De Martino e Martina Miliddi, la ballerina di Amici 20. Ma l’ex marito di Belen Rodriguez non sta avendo una relazione per lei. Anzi probabilmente si è avvicinato ultimamente alla conduttrice Andrea Delogu. “Sono belli, famosi e soprattutto ufficialmente single: stiamo parlando di Andrea Delogu e Stefano De Martino”, scrive Dagospia. “Tra la rossa conduttrice e lo showman napoletano pare ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 11 aprile 2021)Detorna a far parlare della sua vita sentimentale dopo aver smentito ilcon la ballerina di Amici 20 Martina. È la conduttrice Andrea Delogu, come riporta Dagospia, ad aver apparentemente conquistato il cuore dell’ex marito di Belen Rodriguez.con Andrea Delogu? Molti avevano creduto altraDee Martina Miliddi, la ballerina di Amici 20. Ma l’ex marito di Belen Rodriguez non sta avendo una relazione per lei. Anzi probabilmente si è avvicinato ultimamente alla conduttrice Andrea Delogu. “Sono belli, famosi e soprattutto ufficialmente single: stiamo parlando di Andrea Delogu eDe”, scrive Dagospia. “Tra la rossa conduttrice e lo showman napoletano pare ...

