Advertising

salvione : Tapiro d'Oro a Totti: il messaggio a Spalletti dopo la serie tv - Filo2385Filippo : RT @CorSport: Tapiro d'Oro a #Totti: il messaggio a #Spalletti dopo la serie tv ???? - CorSport : Tapiro d'Oro a #Totti: il messaggio a #Spalletti dopo la serie tv ???? - sportli26181512 : Tapiro d'Oro a #Totti: il messaggio a #Spalletti dopo la serie tv: Il 'premio' di Striscia la Notizia all'ex capita… - GianniDeStaz : @keenaroma @charlielittledo Gianfranco permettimi di dirti che forse hai frainteso il messaggio. Come giocatore non… -

Ultime Notizie dalla rete : Totti messaggio

Corriere dello Sport.it

, intercettato a Roma, ha replicato: "Da quello che conosco io il personaggio gli somiglia. So che Antonio si è arrabbiato, ma per me ne è uscito bene" . L'ex capitano della Roma nega anche che, ...Una dedica che sarà sicuramente apprezzata da De Rossi, 'compagno di racchette' dell'ex terzino e di Francesco"Alcune volte abbiamo fatto più tardi del previsto - dice Totti -, ma mai fino a Trigoria. Eravamo single tutti e due, quindi era giusto. Chi non l’ha fatto? Sempre con il rispetto per il lavoro che ...Il 'premio' di Striscia la Notizia all'ex capitano della Roma per la serie tv a lui dedicata: "Spero che il mister non si sia arrabbiato" ...