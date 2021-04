Tottenham, altra grana per Mourinho: senza Champions Kane chiederà la cessione (Di domenica 11 aprile 2021) L'avventura di Harry Kane al Tottenham potrebbe essere prossima alla conclusione. altra grana in vista per José Mourinho che potrebbe trovarsi a fare i conti con l'addio del bomber inglese. Come riportato da Sky Sports e dal The Athletic, infatti, in caso di mancato approdo in Champions League degli Spurs, il centravanti potrebbe chiedere di essere lasciato partire nella finestra estiva di calciomercato.Kane compirà 28 anni quest'estate e vorrebbe una squadra che gli possa consentire di conquistare dei trofei. Il giocatore inglese era stato accostato anche alla Juventus in Serie A in passato ma, al momento, le ipotesi più plausibili in futuro sembrano essere ancora la Premier League - con Manchester City e Manchester United favorite - oppure la Liga spagnola con Real ... Leggi su itasportpress (Di domenica 11 aprile 2021) L'avventura di Harryalpotrebbe essere prossima alla conclusione.in vista per Joséche potrebbe trovarsi a fare i conti con l'addio del bomber inglese. Come riportato da Sky Sports e dal The Athletic, infatti, in caso di mancato approdo inLeague degli Spurs, il centravanti potrebbe chiedere di essere lasciato partire nella finestra estiva di calciomercato.compirà 28 anni quest'estate e vorrebbe una squadra che gli possa consentire di conquistare dei trofei. Il giocatore inglese era stato accostato anche alla Juventus in Serie A in passato ma, al momento, le ipotesi più plausibili in futuro sembrano essere ancora la Premier League - con Manchester City e Manchester United favorite - oppure la Liga spagnola con Real ...

