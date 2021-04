Torino, la maestra ai bambini “Siete come disabili, peggio di loro”. La dirigente scolastica sapeva (Di domenica 11 aprile 2021) Minacce e insulti ai bambini delle scuole elementari: sono queste le accuse a carico di una maestra della scuola primaria, ora indagata dalla Procura di Torino. Era arrivata a creare quello che la Procura di Torino definisce un “clima di terrore” tra gli alunni, attraverso minacce, vessazioni, insulti. Per questo Laura Prunotto, insegnante come supplente L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di domenica 11 aprile 2021) Minacce e insulti aidelle scuole elementari: sono queste le accuse a carico di unadella scuola primaria, ora indagata dalla Procura di. Era arrivata a creare quello che la Procura didefinisce un “clima di terrore” tra gli alunni, attraverso minacce, vessazioni, insulti. Per questo Laura Prunotto, insegnantesupplente L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

infoitinterno : 'Clima di terrore' in classe: indagata maestra elementare a Torino - Budulacci70 : Aspetto i sindacati che si oppongono al licenziamento. - XcorsiEvolutivi : Cattivi esempi... Torino, «siete peggio dei disabili»: così la maestra delle elementari umiliava i bambini più frag… - ladyrosmarino : RT @SkyTG24: 'Clima di terrore' in classe: indagata maestra elementare a Torino - giornaleradiofm : 'Clima terrore' in classe, indagata maestra elementare: (ANSA) - TORINO, 09 APR - Insulti, minacce, atteggiamenti a… -