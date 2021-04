Torino, donna di Lanzo muore 12 ore dopo il vaccino: la Procura dispone l’autopsia (Di domenica 11 aprile 2021) Si tratta della 77enne Maria Rosa Casanova, soffriva di ipertensione. La figlia Roberta: «Voleva vaccinarsi, io ero titubante ma dopo un consulto col medico abbiamo deciso di farlo» Rossella, come la conoscevano in paese, si trovava nella sua casa di Lanzo, comune del torinese dove era molto conosciuta. Soffriva di ipertensione, aveva il diabete che curava con l’insulina e il pacemaker ma, nonostante queste patologie, fino al giorno prima del vaccino stava bene. Proprio nel pomeriggio, secondo la ricostruzione fatta dai carabinieri coordinati dalla Procura, si sarebbe iniettata una dose di insulina. Per questo il fascicolo su cui sta lavorando il pm Lea Lamonaca è per atti relativi alla morte e l’ipotesi è omicidio colposo contro ignoti . Navigazione ... Leggi su cityroma (Di domenica 11 aprile 2021) Si tratta della 77enne Maria Rosa Casanova, soffriva di ipertensione. La figlia Roberta: «Voleva vaccinarsi, io ero titubante maun consulto col medico abbiamo deciso di farlo» Rossella, come la conoscevano in paese, si trovava nella sua casa di, comune del torinese dove era molto conosciuta. Soffriva di ipertensione, aveva il diabete che curava con l’insulina e il pacemaker ma, nonostante queste patologie, fino al giorno prima delstava bene. Proprio nel pomeriggio, secondo la ricostruzione fatta dai carabinieri coordinati dalla, si sarebbe iniettata una dose di insulina. Per questo il fascicolo su cui sta lavorando il pm Lea Lamonaca è per atti relativi alla morte e l’ipotesi è omicidio colposo contro ignoti . Navigazione ...

