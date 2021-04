TikTok, nuovo “viaggiatore del tempo” tra profezie di sventura e un’artista che ha finto la sua morte (Di domenica 11 aprile 2021) Ha dell’incredibile quanto raccontato da un utente social americano, che afferma che i viaggi del tempo sono possibili. Lui avrebbe viaggiato con una macchina del tempo e sarebbe giunto in un piccolo pianeta chiamato “Vadho”. Ma i followers del suo account Tik Tok (theonetimetraveler), riguardando i vecchi video, hanno trovato l’inganno (qualora ci sia addirittura la necessità di trovare l’inganno in video di questo tipo…). LEGGI ANCHE => Il mistero dei crononauti: i viaggiatori nel tempo esistono davvero? Gli esempi più famosi Viaggi del tempo e Armageddon Diventato famoso per una serie video in cui avvisa i suoi seguaci degli eventi che dovrebbero succedere sulla terra, afferma di essere del 2485 e di aver potuto viaggiare nel tempo grazie ad una macchina del ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 11 aprile 2021) Ha dell’incredibile quanto raccontato da un utente social americano, che afferma che i viaggi delsono possibili. Lui avrebbe viaggiato con una macchina dele sarebbe giunto in un piccolo pianeta chiamato “Vadho”. Ma i followers del suo account Tik Tok (theonetimetraveler), riguardando i vecchi video, hanno trovato l’inganno (qualora ci sia addirittura la necessità di trovare l’inganno in video di questo tipo…). LEGGI ANCHE => Il mistero dei crononauti: i viaggiatori nelesistono davvero? Gli esempi più famosi Viaggi dele Armageddon Diventato famoso per una serie video in cui avvisa i suoi seguaci degli eventi che dovrebbero succedere sulla terra, afferma di essere del 2485 e di aver potuto viaggiare nelgrazie ad una macchina del ...

