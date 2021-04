The Abyss – L’incubo del nazismo, da oggi su History Channel la serie evento sul Terzo Reich (Di domenica 11 aprile 2021) History Channel proporrà da stasera, domenica 11 aprile alle ore 21, la docuserie evento The Abyss - L'incubo del nazismo. The Abyss - L'incubo del nazismo debutterà oggi domenica 11 aprile alle ore 21 in esclusiva su History Channel (canale 407 di Sky). Prodotta da ZDF, la nuova docuserie che indaga i motivi dell'ascesa al potere del nazismo, ricostruisce le principali tappe della dittatura hitleriana fino alla Shoah e alla sconfitta militare, sottolineando anche gli errori commessi dalle potenze occidentali. Un viaggio nell'anima nera dell'Europa attraverso esclusivi ed inediti materiali d'archivio, fonti storiche inesplorate, testimonianze di esperti che permettono ... Leggi su movieplayer (Di domenica 11 aprile 2021)proporrà da stasera, domenica 11 aprile alle ore 21, la docuThe- L'incubo del. The- L'incubo deldebutteràdomenica 11 aprile alle ore 21 in esclusiva su(canale 407 di Sky). Prodotta da ZDF, la nuova docuche indaga i motivi dell'ascesa al potere del, ricostruisce le principali tappe della dittatura hitleriana fino alla Shoah e alla sconfitta militare, sottolineando anche gli errori commessi dalle potenze occidentali. Un viaggio nell'anima nera dell'Europa attraverso esclusivi ed inediti materiali d'archivio, fonti storiche inesplorate, testimonianze di esperti che permettono ...

